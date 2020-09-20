السوداني: القضاء يرد التظلمات بشأن قرار ايقاف تجديد عقود الهاتف النقال 'وثائق'

اعلن النائب محمد شياع السوداني، الاحد، ان القضاء رد التظلمات بشأن قرار ايقاف تجديد عقود الهاتف النقال. وقال السوداني في تغريدة على تويتر ان "القضاء العراقي الفيصل العدل، يرد التظلمات بشأن قرار ايقاف تجديد عقود الهاتف النقال". واضاف "القضاء اكد ان الامر الولائي بايقاف اجراءات تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال". Advertisements

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