الرشيد يحذر من ترويج السلف خارج فروعه ويخلي مسؤوليته من أي تبعات

وقال المكتب الإعلامي للمصرف، إن "آلية التقديم على السلف تتم من خلال مراجعة الشخص للفرع المعني وتقديم بطاقة الماستر والمستمسكات الرسمية ومن دون أي وسيط".

وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "حين إنجاز المعاملة تُرسل رسائل نصية للمقترض تعلمه بالمبلغ الممنوح".



يشار إلى أن مصرف الرشيد أعلن في وقت سابق، منح سلف للموظفين وتخفيض الفائدة من 8% إلى 5٪.