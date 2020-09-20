القوات الاميركية تنقل 30 صهريجا محملا بالنفط من سوريا الى العراق

ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، ان القوات الامريكية نقلت 30 صهريجا محملا بالنفط من سوريا الى العراق عبر معبر الوليد الحدودي.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن "قافلة مؤلفة من 30 صهريجاً وناقلة للقوات الامريكية محملة بالنفط المستخرج من الآبار في الجزيرة السورية غادرت مساء أمس السبت إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد بمنطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي".

وتسيطر القوات الامريكية، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على غالبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بمحافظتي الحسكة ودير الزور.