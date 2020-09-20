مصرف الرافدين يحدد نسبة فائدة قروض السيارات

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، أن نسبة فائدة قروض السيارات للموظفين والمواطنين تصل إلى 4%. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فوائد قروض السيارات المقدمة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين حددت بـ4 بالمئة". وأضاف، أن "المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة بأحدث أنواع السيارات وعلى زبائن المصرف الإطلاع على شروط الحصول على قروض السيارات من فروع المصرف المخصصة لذلك.





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