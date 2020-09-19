اختطاف ناشط واصابة اخر قرب المدخل الشمالي للناصرية

افاد مصدر امني، السبت، بأختطاف ناشط واصابة اخر قرب المدخل الشمالي للناصرية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اختطفوا ناشطا بالقرب من المدخل الشمالي لمدينة الناصرية، واصابوا اخر بجروح". واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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