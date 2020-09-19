برشلونة يتوج بكأس جامبر بالفوز على التشي

رياضة 2020-09-19 | 21:10 969 مشاهدة حقق فريق برشلونة الإسباني، فوزًا على نظيره إلتشي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بكأس خوان جامبر الودي. وسجل أنطوان جريزمان، هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة الثانية بعدما أسكن عرضية جوردي ألبا المتقنة في الشباك. وتبارى لاعبو برشلونة في إضاعة الفرص السهلة طوال اللقاء في ظل ركون لاعبي إلتشي للدفاع.



وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد ميراليم بيانيتش، الذي شارك كبديل لسيرجيو بوسكيتس في الشوط الثاني. وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد ميراليم بيانيتش، الذي شارك كبديل لسيرجيو بوسكيتس في الشوط الثاني. ويعد هذا الفوز الثالث لبرشلونة خلال فترة الإعداد بعد الانتصار على خيمناستيك وجيرونا بالنتيجة نفسها (3-1). » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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