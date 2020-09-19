الكاظمي يوجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري.

‏وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية".

وأضاف أن "ذلك يأتي على خلفية منحه اجازة وهمية للعلاج خارج العراق".