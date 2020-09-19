اصابة عنصرين من الحشد العشائري باشتباكات مع 'داعش' في جلولاء

افاد مصدر امني، السبت، باصابة عنصرين من الحشد العشائري باشتباكات مع "داعش" في جلولاء بمحافظة ديالى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اشتباكات مع عناص داعش في قرية ام الحنطة بناحية جلولاء". وأضاف المصدر أن الاشتباكات "اسفرت عن اصابة عنصرين من الحشد العشائري بجروح".

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