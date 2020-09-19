الشابندر عن الحرب على الفساد: ساصفق لمن يضرب اعناق الفاسدين

وقال الشابندر في تغرية على موقعه في "تويتر" اطلعت عليها الخليج 365، :"الحرب على الفساد ام إحتكاره ؟..‏ لا اطالب بضرب رؤوس الفساد ( بالمباشر ) لأني اعرف ما هي تداعيات ذلك الآن".

واضاف :"لكني ساصفّقُ لمن يضرب اعناقهم ، اي ( أدواتهم ) ."، مبينا: "أمّا ان نبدأ و ننتهي بمن ليس لهم كتلة قوية تؤويهم ، و لا زعيم (قبضاي) يحميهم، فهو لا يعدو عن مهرجان للدعاية و الاعلان".