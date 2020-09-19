البرلمان ينهي القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية

أنهى مجلس النواب، السبت، القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أنهى خلال جلسته المنعقدة اليوم السبت، القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005". وعقد المجلس، جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 182 نائباً.

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