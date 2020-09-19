وقالت نصيف في مؤتمر صحافي عقدته في مجلس النواب وحضرته الخليج 365، "رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء خلصت الى عدة نتائج الملخص منها من خلال التوصيات التي ناقشتها هو دفع الحكومة الى الغاء اتفاقية خور عبد الله وهناك بند في الاتفاقية يسمح للعراق باشعار الجانب الكويتي خلال ستة اشهر يتم اعلامنا ان البلد متوجه الى الغاء الاتفاقية".



واوضحت، أن "هذه التوصيات لم يتم قرائتها في مجلس النواب وحصل تعتيم سياسي عليها لانها توصيات تهم الشعب العراقي ليعرف ماذا حصل في ملف قضية خور عبد الله"، مبينة أن "في الدورة الحالية تم جمع تواقيع 100 نائب لتفعيل التوصيات وتم التوقيع عليها من قبل النائب الاول لرئيس البرلمان واحالها الى اللجنة القانونية ولجنة الخدمات لأجل إقرار التوصيات ومصادقتها في مجلس النواب لتذهب الى الحكومة وتصبح واجبة التنفيذ".



ولفتت الى أن "100 نائب هم الموقعون وهناك المزيد من النواب متفاعلين مع القضية لذلك نطالب رئاسة مجلس النواب بعرض التصويت على التوصيات بعد قرائتها في مجلس النواب ووضعها على جدول اعمال جلسات البرلمان لدفعها الى الحكومة باعتبارها اقرارها يكون ملزم للحكومة وفق المادة 59 الفقرة ثانيا من الدستور".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائبة تعلن جمع 100 توقيع لإقرار توصيات 'تُلغي' اتفاقية خور عبد الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.