بشار رسن: تجربة بيرسبوليس اضافت الكثير لي.. نأمل بتكرار مشوار 2018

وفاز بيرسيبوليس على التعاون السعودي بهدف دون رد سجله رسن في الدقيقة 49 من ضربة جزاء في اللقاء الذي جمعهما على ستاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.وتصدر بيرسيبوليس ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط يليه التعاون بـ 6 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة مع الدحيل القطري، ثم الشارقة رابعاً ولديه 4 نقاط.

وقال رسن في تصريح له بعد اللقاء: "حصلنا على 6 نقاط من لقائين وهذه نتائج رائعة للغاية لا سيما مع خسارة الدحيل التي أشعلت من التنافس في المجموعة، الكرة الإيرانية تتميز بالقوة البدنية عكس الكرة السعودية التي تتميز بالتكتيك وتفوقنا في هذا الجانب على التعاون".



وأضاف: "طموحاتنا أن نكرر المشوار المميز الذي حققناه في العام 2018، لكن لدينا مباريات مهمة في دور المجموعات وعلينا التركيز أكثر عليها قبل التفكير بما هو أبعد من ذلك، ونتمنى إسعاد جماهيرنا".

وعن تجربته الشخصية باللعب في إيران قال رسن: "لدي عدة سنوات هنا وجددت عقدي مع الفريق، حققت إنجازات كبيرة على مستوى البطولات المحلية، إنها تجربة مفيدة وأضافت لي الكثير على المستوى الشخصي وأتطلع للمزيد مع الفريق".

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث يلتقي التعاون مع الشارقة، وبيرسيبوليس مع الدحيل.

