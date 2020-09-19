2020-09-19 | 14:26
307 مشاهدة
وتصدر بيرسيبوليس ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط يليه التعاون بـ 6 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة مع الدحيل القطري، ثم الشارقة رابعاً ولديه 4 نقاط.
وقال رسن في تصريح له بعد اللقاء: "حصلنا على 6 نقاط من لقائين وهذه نتائج رائعة للغاية لا سيما مع خسارة الدحيل التي أشعلت من التنافس في المجموعة، الكرة الإيرانية تتميز بالقوة البدنية عكس الكرة السعودية التي تتميز بالتكتيك وتفوقنا في هذا الجانب على التعاون".
وأضاف: "طموحاتنا أن نكرر المشوار المميز الذي حققناه في العام 2018، لكن لدينا مباريات مهمة في دور المجموعات وعلينا التركيز أكثر عليها قبل التفكير بما هو أبعد من ذلك، ونتمنى إسعاد جماهيرنا".
وعن تجربته الشخصية باللعب في إيران قال رسن: "لدي عدة سنوات هنا وجددت عقدي مع الفريق، حققت إنجازات كبيرة على مستوى البطولات المحلية، إنها تجربة مفيدة وأضافت لي الكثير على المستوى الشخصي وأتطلع للمزيد مع الفريق".
وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث يلتقي التعاون مع الشارقة، وبيرسيبوليس مع الدحيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بشار رسن: تجربة بيرسبوليس اضافت الكثير لي.. نأمل بتكرار مشوار 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.