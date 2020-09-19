مقطع فيديو يتسبب في سجن طبيب أسنان لمدة 12 عام

وأثار الفيديو غضب الهيئات القضائية في ولاية ألاسكا الأميركية التي حكمت على لوكهارت أخيرا بالسجن 20 عاما، بينها 8 سنوات مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة قدرها 2.2 مليون دولار، حسبما ذكرت "فرانس برس".
ونقل بيان أصدرته السلطات القضائية المحلية عن القاضي الناظر في القضية قوله إن التسجيل المصور "الذي اشتُهر فيه لوكهارت ليس الجانب الأكثر خطورة في هذه القضية، إذ تمت إدانة طبيب الأسنان البالغ من العمر 35 عاما بـ46 تهمة بينها مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير قانونية واختلاس أموال وعمليات تزوير".
وأوضح القضاء في ولاية ألاسكا أن لوكهارت "كاد يقضي على مرضى كثر من خلال إجراء آلاف عمليات التخدير من دون موافقة المرضى ولا تلقي تدريب ملائم لهذه الغاية".
من جانبه أبدى طبيب الأسنان أسفه قبيل النطق بالحكم في حقه، وقال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية "لا أستطيع أن أحدد بدقة متى بدأت أنحرف عن المسار الصحيح. كان في إمكاني ومن واجبي التحلي بانضباط أكبر".
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