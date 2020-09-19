بلاسخارت تحذر العراقيين من تفاقم 'العنف المنزلي' جراء تدابير مواجهة كورونا

حذّرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، السبت، العراقيين، من تفاقم "العنف المنزلي" جراء التدابير الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت بلاسخارت في كلمة ألقتها خلال المؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي عقد اليوم في بغداد، وتابعته الخليج 365، إن "التدابير التي تم وضعها للتصدي للانتشار السريع لفيروس كورونا، أدت للأسف إلى تفاقم اللجوء للعنف في المنازل".
وأضافت أنه "للأسف فإن العنف ضد النساء والفتيات واقع يومي قاسي، ومن المحزن في العراق وأماكن أخرى أن يكون العنف ضد المرأة أمر شائع الحدوث".
وأضافت أنه "للأسف فإن العنف ضد النساء والفتيات واقع يومي قاسي، ومن المحزن في العراق وأماكن أخرى أن يكون العنف ضد المرأة أمر شائع الحدوث".
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