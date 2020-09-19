الحكيم يدعو إلى انتخابات 'بعيدة عن سطوة السلاح'

وقال الحيكم في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، وتابعتها الخليج 365: "ندعو الى تفعيل المجلس الاعلى للمرأة الذي تمت الموافقةُ على إنشائه في العام الماضي بعضوية ممثلي الوزارات والهيآت المعنيَّة كما ندعو الى تحصينه من الروتين والبيروقراطية والسياقات المعرقِلَة والمعطِّلة، وان يكون أعضاؤه ممن لهم تجربةٌ في الشؤون ذات الصلة بهموم المرأة وتطلعاتها ومن المختصين وحمَلَةِ مشروع مناهضة الظواهر السلبية ضدها".وجدد الحكيم دعوته لـ"إنشاء بنك النساء، لتقديم القروض لصاحباتِ المشاريع القادراتِ على إثباتِ قدراتهن واهليتهن، لتفعيل المساهمات الخلّاقة لا لصرف الإقراض وإيجاد معاملات مالية جديدة ترهق كاهل الدولة والمرأة معا".

من جانب آخر، قال الحكيم: "لقد خطت الحكومةُ العراقيةُ خطواتٍ جيدةً في التصدي الى الجريمةِ المنظَّمةِ والسلاحِ المنفلت وملاحقةِ عصاباتِ المخدرات ومستهدفي الناشطين، لكنَّ هذه المهام لايمكنُ للحكومة أن تنهضَ بها وحدها، فالأمنُ واستعادةُ هيبةِ الدولةِ وقوةُ القانون مسؤوليةُ الجميع وهي واجبُ الحكومة ومجلسِ النواب والقوى السياسية والعشائر ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، كلاً بحسبِ مسؤوليتهِ وتكليفِهِ الوطني، فكلُ جهةٍ من موقعها يمكنُ أن تمثلَ منصةً لاستعادةِ هيبةِ الدولة".



وتابع: "نريدُ انتخاباتٍ نزيهةً وعادلةً يُكفَلُ فيها التنافسُ الشريف بعيداً عن سطوةِ السلاح والمالِ السياسي وحملات التسقيط والتشهير والتخوين، وبقانونٍ عادلٍ ومنصفٍ ومؤهَلٍ لإنتاج نوابٍ يحظونَ بتمثيلٍ حقيقيٍ وواقعيٍ للشعب".