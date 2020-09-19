وسائل إعلام أمريكية: أنباء عن وقوع إصابات بإطلاق نار في نيويورك

وذكرت مواقع أمريكية أن إطلاق نار جماعيا وقع في منطقة روشستر، أدى إلى مقتل شخصين إثنين على الأقل وإصابة ثمانية، في حصيلة أولية لم تؤكدها السلطات المحلية بعد.

وقالت وسائل الإعلام إن عددا كبيرا من سيارات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث.