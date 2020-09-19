اعتقال مطلوبين احدهم بتهمة الارهاب بعملية امنية في ميسان

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن قوة من "الفوج الثالث اللواء الاول فرقة الرد السريع تتمكن من اعتقال مطلوبين اثنين".

واوضحت القيادة، أن المعتقلان "احدهم وفق المادة ٤ ارهاب، والمطلوب الثاني وفق المادة ٢٨ ممنوعات"، مشيرا الى أنه تم تنفيذ "عملية نوعية ليلية بمحافظة ميسان ويضبط اسلحة خفيفة غير مرخصة بحوزتهم ايضا".