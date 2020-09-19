في الصين.. معلم رياضيات يعاقب تلميذته حتى الموت

أقدم معلم رياضيات في مقاطعة سيتشوان الصينية على معاقبة إحدى تلميذاته حتى الموت بسبب إجابتين خاطئتين على أسئلته.
وقالت أسرة الضحية إنه في يوم 10 سبتمبر الجاري، وهو يوم تحتفل فيه الصين بعيد المعلم، حملت التلميذة، التي تبلغ من العمر 10 سنوات، الزهور لتهنئة معلميها، بمن فيهم معلم الرياضيات.
وفي حوالي الساعة التاسعة صباحا في فصله، لم تتمكن التلميذة من الإجابة على سؤالين، فقرر المعلم إجبارها على الجلوس على ركبتيها، وبدأ في سحبها من أذنيها وضربها على رأسها.
وبحسب شقيقتها التوأم، التي كانت معها في نفس الصف (الفصل)، لم تتمكن الطالبة من الوقوف بعد العقوبة، وساعدها زملاؤها على العودة لمقعدها.
وبعد مرور 3 ساعات اتصل المعلم بجدة الفتاة وطلب اصطحاب حفيدتها من المدرسة، وعند وصولها إلى المدرسة، رأت الجدة أن حفيدتها لا تستطيع التحدث وفتح عينيها، وبعد نقلها إلى المستشفى توفيت الفتاة.
وبحسب جدتها، فإن الفتاة كانت تخشى بشدة حضور دروس هذا المعلم، حيث لجأ في كثير من الأحيان إلى العقاب البدني.
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