ارتفاع حصيلة فيضانات السودان إلى 121 شخصاً

أعلن الدفاع المدني السوداني، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في البلاد إلى 121 شخصا.
من جانبها، أعلنت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالسودان أن كل ولايات البلاد أصبحت الآن متأثرة بالفيضانات والسيول، مشيرة إلى أن الخرطوم اكثر الولايات تضررا.
وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا لطوارئ الخريف، لينا الشيخ، إن عدد المتضررين ارتفع الآن إلى أكثر من 770 ألف شخص في عموم ولايات السودان المختلفة.
وضربت سيول وفيضانات شديدة السودان منذ أيام، وتسببت في وفاة 121 شخصا فضلا عن تشريد الآلاف ودمار آلاف المنازل.
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