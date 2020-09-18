الأمن الوطني يلقي القبض على ثمانية موظفين بتهمة التزوير في صحة صلاح الدين

اعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، القبض على ثمانية موظفين بتهمة التزوير في صحة صلاح الدين. وقال بيان للحهاز تلقته الخليج 365، انه "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من القاء القبض وفق اوامر قضائية على ثمانية موظفين في دائرة صحة المحافظة يقومون بتزوير معاملات اللجان الطبية وزيادة نسبة عجز ضحايا العمليات الارهابية دون الرجوع الى اللجنة المختصة بالاتفاق مع بعض الاطباء مقابل مبالغ مالية كبيرة".



واضاف انه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا على سبعة موظفين اخرين هربوا من المحافظة بعد صدور مذكرات قبض بحقهم وستتم ملاحقتهم لاعتقالهم، وقد تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

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