أعلن مكتب المرجع الديني علي السيستاني في النجف، الجمعة، يوم غداً السبت أول أيام شهر صفر.

وذكر المكتب في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "يوم غدٍ السبت الموافق ( ١٩ / ٩ / ٢٠٢٠ م ) هو الأول من شهر صفر لعام ١٤٤٢ للهجرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب السيستاني يعلن غدا السبت اول أيام شهر صفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.