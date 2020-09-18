وقال امر اللواء 37 ( صفين ) في الحشد الشعبي ابو سجاد الكربلائي في بيان تلقته الخليج 365، ان "قيادات اللواء قامت بجولة استطلاع لمناطق غرب بحيرة الرزازة واخرى صحراوية لتعزيز الجهد الامني هناك لاسيما المناطق التي كانت تمثل خاصرة رخوة استغلها الارهابيون في سنوات سابقة لاستهداف المدنيين".



واضاف الكربلائي ان "قادة اللواء وبرفقة قائد عمليات الفرات الاوسط اللواء الركن علي الهاشمي وقائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني قاموا جولة ميدانية لتأمين المناطق الصحراوية والحدودية لمحافظة كربلاء ، فيما وجهت القيادات الامنية بتامين جزر كبيرة في بحيرة الرزازة تصل مساحة لاكثر من 14 كم مربع الى جانب تعزيز تواجد القوات الامنية وتجهيزها بالمعدات والاسلحة الى جانب نصب ابراج مراقبة وكاميرات حرارية لمراقبة المناطق الصحراوية ومنع تسلل الارهابيين الى حدود كربلاء".



واشار البيان الى ان "هذه الاجراءات تاتي استعدادا لتأمينها مع قرب موعد زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام".

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كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات أمنية مشددة على حدود كربلاء والأنبار استعدادا لزيارة الأربعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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