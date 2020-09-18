كي كارد تنفي هروب مديرها وتدعو لحماية رجال الأعمال من الاعتقالات التعسفية

نفت شركة كي كارد، الجمعة، هروب مديرها العام، مشيرة الى ان توجده بالمطار من اجل سفرياته المنتظمة والمستمرة، داعية الى حماية رجال الأعمال وقطاع الاقتصاد من شبكات الفساد والاعتقالات التعسفية.
كانت هذه تفاصيل خبر كي كارد تنفي هروب مديرها وتدعو لحماية رجال الأعمال من الاعتقالات التعسفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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