كي كارد تنفي هروب مديرها وتدعو لحماية رجال الأعمال من الاعتقالات التعسفية

نفت شركة كي كارد، الجمعة، هروب مديرها العام، مشيرة الى ان توجده بالمطار من اجل سفرياته المنتظمة والمستمرة، داعية الى حماية رجال الأعمال وقطاع الاقتصاد من شبكات الفساد والاعتقالات التعسفية.

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