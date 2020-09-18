إليك هذا المشروب السحريّ... يخفي التجاعيد والبثور

كما أنه يساهم في إزالة التجاعيد والبثور وفي إعادة الإشراق إليها. فهو غني بالفيتامين C الذي يمنع تراجع مستوى الكولاجين بحسب ما قالته خبيرة التغذية جينا هوب لموقع Cosmopolitan. واضافت أن هذا الفيتامين يعمل كمضاد للأكسدة يحمي الجلد من تأثير العوامل الخارجية.ويمكن تحقيق كل هذه المنافع عن طريق شرب هذا الماء أو تطبيقه مباشرة على البشرة. كما يمكن استخدامه بطريقة اللوشن. ولهذا يجب تنظيف البشرة وتبليل قطعة من القطن بالماء ومسح الوجه بواسطتها. فهذا يعزز إشراقه ويحد من إفراز الزهم ومن نمو البثور.

وفي موازاة استخدام ماء جوز الهند من المهم تطبيق طرق العناية المختلفة بالبشرة وأبرزها الحرص على تنظيفها من بقايا المكياج والأوساخ والغبار والتلوث مع ترطيبها كل يوم مساء قبل النوم.