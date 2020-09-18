بالفيديو: الشرطة تلاحق طفلاً قاد سيارة بسرعة جنونية... وهذا ما حدث!

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطعا مصورا يظهر فيه رجال شرطة روس يلاحقون سيارة في شوارع موسكو تسير بسرعة تجاوزت 200 كيلومتر في الساعة.

وبدأت المطاردة في وقت متأخر من الليل قبل أن تنتهي عند الساعة الخامسة والنصف فجرا باصطدام السيارة بأحد الحواجز.



وكانت المفاجأة أن الذي يقود السيارة هو طفل لم يتجاوز من العمر 13 ربيعا، وبرفقته طفلة عمرها 12، وصديقه الذي يماثله في السن.

ورغم شدة الاصطدام غير أن الأطفال نجوا من الموت بأعجوبة، ليصابوا فقط ببعض الجروح والكسور، حيث جرى نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.