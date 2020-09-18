بالفيديو: الشرطة تلاحق طفلاً قاد سيارة بسرعة جنونية... وهذا ما حدث!

وبدأت المطاردة في وقت متأخر من الليل قبل أن تنتهي عند الساعة الخامسة والنصف فجرا باصطدام السيارة بأحد الحواجز.
وكانت المفاجأة أن الذي يقود السيارة هو طفل لم يتجاوز من العمر 13 ربيعا، وبرفقته طفلة عمرها 12، وصديقه الذي يماثله في السن.
ورغم شدة الاصطدام غير أن الأطفال نجوا من الموت بأعجوبة، ليصابوا فقط ببعض الجروح والكسور، حيث جرى نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.
وأوضح متحدث باسم لجنة التحقيق أن "أحد ضحايا الحادث أخذ سيارة زوج أمه دون علم الأخير، واتصل باثنين من أصدقائه للتجول في موسكو، وبسبب مخالفة قواعد المرور، تمت ملاحقة سيارة الأطفال من قبل الشرطة.
وأضاف: "فقد الطفل السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بحاجز، والتحقيقات جارية الآن لتقييم تصرفات وأداء عناصر الشرطة".
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