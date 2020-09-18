وأضاف أن "للفلوجة مكاناً عزيزاً محفوراً على شغاف القلب من حي الجولان إلى حي الشهداء، ومن حي نزّال إلى حي جبيل، ومن حي الضباط إلى الحي العسكري إلى جميع الأحياء بقبابها وقبورها الذين نعرف أصحابها الأعزاء واحداً واحداً فهم الشهداء والشهود الذين ننحني لذكراهم، أولئك الذين سبقونا إلى الحسنى من النسّاك والزهاد والعبّاد والركّع السجود فأضاؤا وجه العالم وأثبتوا أن هذه المدينة المؤمنة المحتسبة قاتلت التطرف والغلو والإرهاب فكتبت تاريخها المتجدد المجيد بدماء أبنائها وتضحياتهم حتى تعانق آمالها الكبار".
واستمع كمبش بحسب البيان استمع إلى "مطالب الحاضرين واحتياجاتهم استعداداً لفتح المساجد أمام المصلين في العشرين من شهر أيلول الجاري".
وأوعز رئيس الديوان ومن خلال المديرين العامين بـ"تلبية هذه المطالب وتعزيز مساجد المدينة بما تفتقر إليه من حاجات وبالكوادر الدينية والخدمية مؤكداً أن الفلوجة حبل السرّة الذي يربطنا بمدن العراق وبجباله وهضابه وسهوله وتلاله وروابيه وأرضه التي تستحق القداسة."
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوقف السني يوجه بتوفير كوادر دينية وخدمية لمساجد الفلوجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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