شرطة النجف: لاخسائر بشرية بانفجار المعهد الاميركي والاضرار مادية فقط

اكدت مديرية شرطة النجف، الخميس، انفجار عبوة ناسفة في المعهد الأميركي وسط المحافظة، مشيرة الى عدم وجود خسائر بشرية في الحادث و الاضرار مادية فقط.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "استهداف المعهد الأميركي لتدريس اللغة الإنكليزية بعبوة ناسفة". واضافت، أن "الانفجار أسفر عن اضرار مادية فقط ولا خسائر بشرية"، مؤكدة "فتح تحقيق حول استهداف المعهد".

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