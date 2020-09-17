المالية: الاجراءات القضائية لن تؤثر على عمليات دفع المبالغ عبر البطاقات الالكترونية

أكدت وزارة المالية، الخميس، استمرار عمليات دفع المبالغ المالية لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع الالكترونية بمختلف انواعها، مشيرة الى أن الاجراءات القضائية والتحقيقية لن تؤثر على تلك العمليات. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "تؤكد للمواطنين الكرام استمرار عمليات دفع المبالغ المالية لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع الالكترونية بمختلف انواعها، وان اي اجراءات تحقيقية او قضائية تطال افرادا مرتبطين بشركات مزودة لبطاقات الدفع لن تؤثر على الاطلاق على عملية استلام المستحقين لاموالهم وبالطريقة المعتادة ومن دون اي تأخير".



وتغتنم وزارة المالية، "هذه الفرصة لتؤكد ايضا على أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تهدف الى فرض سيادة القانون والنظام، بالشكل الذي يوفر بيئة عمل عادلة ومريحة ونزيهة، ويحفظ حقوق المستثمرين المحليين والاجانب، وفقاً للقانون".

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