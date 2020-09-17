الحلبوسي ونظيره الكويتي يبحثان تفعيل لجان الصداقة البرلمانية

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونظيره الكويتي مرزوق الغانم، تفعيل لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى، اليوم الخميس، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين العراق والكويت، وسبل تعزيزها وتطويرها، ولا سيما في المجال البرلماني، وتفعيل وتعزيز دور لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين".

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وأضاف البيان أن "اللقاء أكد أهميةَ تكثيف التنسيق والتعاون بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي، والدعم والتأييد المتبادل إزاء القضايا المختلفة في المحافل البرلمانية الدولية والآسيوية والإسلامية والعربية"، مشيراً الى أنه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب ما تشهده دول العالم من مستجدات ناتجة عن التغيرات الصحية والاقتصادية الأخيرة".

ووصل الحلبوسي يوم امس الاربعاء الى الكويت في زيارة رسمية.