صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أبو غريب ————— 27
ابو دشير —————— 21
الاسكان —————— 2
الاعلام —————— 32
البياع —————— 16
التاجي —————— 28
التراث —————— 3
الحارثية —————— 3
الحرية —————— 42
الحسينية —————— 2
الخطيب —————— 1
الــدورة -———-—— 32
الدولعي —————— 4
السيدية —————— 18
الشالجية —————— 1
الشرطة الرابعة ———— 1
الشرطة الخامسة ——— 3
الشعلة —————— 35
الصالحية —————— 5
الطارمية —————— 7
العلاوي —————— 2
العامرية —————— 4
العطـيـفيـة -————— 13
الغزاليـة -————— 17
القادسيـة —————- 3
الكاظميـة ————— 32
الكرخ —————- 4
اللطيـفيـة ————— 5
المحمودية ————— 44
المكاسب —————- 2
المنصور —————-9
المواصلات -————-1
النصر والسلام ———-5
اليوسفية —————6
اليـرموك ——-——— 32
جــكوك —————- 1
حي الجامعة ————- 7
حي الجهاد -———— 37
حي الخضراء -———— 2
حي العامل -————- 40
حي العدل ——-——- 6
حي الفرات —————- 3
سبع ابكار —————- 1
سبع البور ————— 2
ســويـب ————— 3
كرادة مريم ——--— 4
ناحية الرشيد ———— 5
جانب الرصافة -——— 17
محافظة ذي قار ——— 1
محافظة الديوانية -—— 3
محافظة ديالى -——— 2
محافطة بابل ——— 1
ابو دشير —————— 21
الاسكان —————— 2
الاعلام —————— 32
البياع —————— 16
التاجي —————— 28
التراث —————— 3
الحارثية —————— 3
الحرية —————— 42
الحسينية —————— 2
الخطيب —————— 1
الــدورة -———-—— 32
الدولعي —————— 4
السيدية —————— 18
الشالجية —————— 1
الشرطة الرابعة ———— 1
الشرطة الخامسة ——— 3
الشعلة —————— 35
الصالحية —————— 5
الطارمية —————— 7
العلاوي —————— 2
العامرية —————— 4
العطـيـفيـة -————— 13
الغزاليـة -————— 17
القادسيـة —————- 3
الكاظميـة ————— 32
الكرخ —————- 4
اللطيـفيـة ————— 5
المحمودية ————— 44
المكاسب —————- 2
المنصور —————-9
المواصلات -————-1
النصر والسلام ———-5
اليوسفية —————6
اليـرموك ——-——— 32
جــكوك —————- 1
حي الجامعة ————- 7
حي الجهاد -———— 37
حي الخضراء -———— 2
حي العامل -————- 40
حي العدل ——-——- 6
حي الفرات —————- 3
سبع ابكار —————- 1
سبع البور ————— 2
ســويـب ————— 3
كرادة مريم ——--— 4
ناحية الرشيد ———— 5
جانب الرصافة -——— 17
محافظة ذي قار ——— 1
محافظة الديوانية -—— 3
محافظة ديالى -——— 2
محافطة بابل ——— 1
الشفاء: 600.. الوفيات: 3
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.