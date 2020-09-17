صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا



ابو دشير —————— 21

الاسكان —————— 2

الاعلام —————— 32

البياع —————— 16

التاجي —————— 28

التراث —————— 3

الحارثية —————— 3

الحرية —————— 42

الحسينية —————— 2

الخطيب —————— 1

الــدورة -———-—— 32

الدولعي —————— 4

السيدية —————— 18

الشالجية —————— 1

الشرطة الرابعة ———— 1

الشرطة الخامسة ——— 3

الشعلة —————— 35

الصالحية —————— 5

الطارمية —————— 7

العلاوي —————— 2

العامرية —————— 4

العطـيـفيـة -————— 13

الغزاليـة -————— 17

القادسيـة —————- 3

الكاظميـة ————— 32

الكرخ —————- 4

اللطيـفيـة ————— 5

المحمودية ————— 44

المكاسب —————- 2

المنصور —————-9

المواصلات -————-1

النصر والسلام ———-5

اليوسفية —————6

اليـرموك ——-——— 32

جــكوك —————- 1

حي الجامعة ————- 7

حي الجهاد -———— 37

حي الخضراء -———— 2

حي العامل -————- 40

حي العدل ——-——- 6

حي الفرات —————- 3

سبع ابكار —————- 1

سبع البور ————— 2

ســويـب ————— 3

كرادة مريم ——--— 4

ناحية الرشيد ———— 5

جانب الرصافة -——— 17

محافظة ذي قار ——— 1

محافظة الديوانية -—— 3

محافظة ديالى -——— 2

محافطة بابل ——— 1 أبو غريب ————— 27ابو دشير —————— 21الاسكان —————— 2الاعلام —————— 32البياع —————— 16التاجي —————— 28التراث —————— 3الحارثية —————— 3الحرية —————— 42الحسينية —————— 2الخطيب —————— 1الــدورة -———-—— 32الدولعي —————— 4السيدية —————— 18الشالجية —————— 1الشرطة الرابعة ———— 1الشرطة الخامسة ——— 3الشعلة —————— 35الصالحية —————— 5الطارمية —————— 7العلاوي —————— 2العامرية —————— 4العطـيـفيـة -————— 13الغزاليـة -————— 17القادسيـة —————- 3الكاظميـة ————— 32الكرخ —————- 4اللطيـفيـة ————— 5المحمودية ————— 44المكاسب —————- 2المنصور —————-9المواصلات -————-1النصر والسلام ———-5اليوسفية —————6اليـرموك ——-——— 32جــكوك —————- 1حي الجامعة ————- 7حي الجهاد -———— 37حي الخضراء -———— 2حي العامل -————- 40حي العدل ——-——- 6حي الفرات —————- 3سبع ابكار —————- 1سبع البور ————— 2ســويـب ————— 3كرادة مريم ——--— 4ناحية الرشيد ———— 5جانب الرصافة -——— 17محافظة ذي قار ——— 1محافظة الديوانية -—— 3محافظة ديالى -——— 2محافطة بابل ——— 1 الشفاء: 600.. الوفيات: 3

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.