أطعمة تسبب الصداع المتكرر.. ابتعد عنها

قد يكون السبب بسيطا مثل الجفاف، اضطرابات النوم، القلق والإجهاد والتوتر، وكذلك نتيجة تناول بعض أنواع الأطعمة.
إليك بعض الأطعمة التي يجب إزالتها من قائمة نظامك الغذائي إن كنت تعاني من هذه الحالة المرضية، وسوف تلاحظ الفرق:
المشروبات الغازية: المحليات الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية والكولا مثل السكارين والسكرلوز والأسبرتام والنيوتام، يمكن أن تسبب الصداع والدوخة وفقدان الذاكرة، وبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تعمل هذه المشروبات كمحفزات للصداع.
صلصة الصويا: غنية جدا بالصوديوم، لذا فإن تناولها بدون شرب كميات وافرة من الماء يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، وهذا ما يسبب الصداع.
الأفوكادو: يحتوي هذا الصنف من الفاكهة على مادة التيرامين التي تسبب في تقيد الأوعية الدموية وتوسعها، وهذا قد يسبب لك الصداع.
الجبن: يحتوي الجبن أيضا على مادة التيرامين، والتي كما ذكرنا تسبب صداعا وألما نابضا مزعجا في الرأس.
مضغ العلكة: أحد الأسباب الكامنة وراء الصداع المتكرر، وذلك لأن هذه العادة تسبب في انقباض عضلي وإجهاد الفكين في الحركة، وهذا ما يسبب الصداع.
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