وقال الاسدي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية، إن "رئيس الوزراء يعرف بما يتعرض له الحشد من هجمات واستهداف، وعليه حمايته، و اولى مراحل حماية الحشد تنظيمه وتنظيم قياداته".
وأشار الأسدي الى أن "رئيس الوزراء يُظهر حرصه على الحشد وحمايته، ولازلنا نتعامل مع ذلك، وزيارته الى الحشد كانت واضحة، الا ان يتبين لنا خلاف ذلك وبهذا الوقت سنتعامل معه بما يستحق سياسيا".
وبشأن تقليص الحشد وقياداته، أجاب الأسدي، أن "ذلك ليس من اختصاص رئيس الوزراء، فعليه اتخاذ السياق القانوني"، مشيرا الى انه "لا يوجد شيء ممنوع لكن يجب اتخاذ الأُطر القانونية، أي تصويت البرلمان بعد تصويت مجلس الوزراء ويمضي بالأمر".
وأشار الأسدي الى أن "رئيس الوزراء يُظهر حرصه على الحشد وحمايته، ولازلنا نتعامل مع ذلك، وزيارته الى الحشد كانت واضحة، الا ان يتبين لنا خلاف ذلك وبهذا الوقت سنتعامل معه بما يستحق سياسيا".
وبشأن تقليص الحشد وقياداته، أجاب الأسدي، أن "ذلك ليس من اختصاص رئيس الوزراء، فعليه اتخاذ السياق القانوني"، مشيرا الى انه "لا يوجد شيء ممنوع لكن يجب اتخاذ الأُطر القانونية، أي تصويت البرلمان بعد تصويت مجلس الوزراء ويمضي بالأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر الاسدي: ليس من صلاحية رئيس الوزراء تقليص الحشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.