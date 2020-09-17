الهجرة النيابية تدعو لتحقيق 'عاجل' بشأن 'تجاوزات أخلاقية' تمارسها سيطرات بحق النازحين

وقال رئيس اللجنة النائب رعد الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك العديد من الشكاوى التي وصلت الينا من بعض المخيمات المخصصة للنازحين يشتكون فيها من مضايقات تحصل لهم خلال خروجهم للتسوق او الذهاب للعلاج او قضاء بعض الحاجات الضرورية من قبل بعض السيطرات والتي وصلت في البعض منها الى التجاوز الاخلاقي والكلام الرخيص، واخرها ما وصلنا من حصول مضايقات وتجاوزات على النساء وكبار السن في مخيم الخازر في محافظة نينوى ومخيمات بمحافظات اخرى".واضاف الدهلكي، ان "النازحين هم عراقيون اجبرتهم الظروف وفشل الحكومة في معالجة وضعهم وحماية مناطقهم على الخروج من بيوتهم الامنة في وقت سابق والاحتماء من بطش الإرهاب والجماعات الخارجة عن القانون في مخيمات بعيدة كل البعد عن الظروف الانسانية باي دولة في العالم، بالتالي فهم عراقيون ومن الدرجة الاولى وليسوا لاجئين من دول اخرى".

وشدد على "اهمية فتح الحكومة والجهات ذات العلاقة تحقيقاً عاجلاً بالتجاوزات الحاصلة على مخيمات النازحين من قبل بعض السيطرات وان يتم وضع الية عاجلة لاعادة تلك العوائل الى مناطقها آمنة ووضع حد لهذه المهزلة الانسانية الظالمة والبعيدة كل البعد عن المسؤولية، في اهمال مقصود لملف هذه العوائل والتي تعاقبت جميع الحكومات منذ عام 2014 وحتى اليوم على المشاركة فيها دون وضع نهاية لها".