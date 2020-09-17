الهجرة النيابية تدعو لتحقيق 'عاجل' بشأن 'تجاوزات أخلاقية' تمارسها سيطرات بحق النازحين

دعت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى فتح تحقيق "عاجل" بشأن "تجاوزات أخلاقية"، قالت إن سيطرات أمنية تمارسها بحق النازحين.
واضاف الدهلكي، ان "النازحين هم عراقيون اجبرتهم الظروف وفشل الحكومة في معالجة وضعهم وحماية مناطقهم على الخروج من بيوتهم الامنة في وقت سابق والاحتماء من بطش الإرهاب والجماعات الخارجة عن القانون في مخيمات بعيدة كل البعد عن الظروف الانسانية باي دولة في العالم، بالتالي فهم عراقيون ومن الدرجة الاولى وليسوا لاجئين من دول اخرى".
وشدد على "اهمية فتح الحكومة والجهات ذات العلاقة تحقيقاً عاجلاً بالتجاوزات الحاصلة على مخيمات النازحين من قبل بعض السيطرات وان يتم وضع الية عاجلة لاعادة تلك العوائل الى مناطقها آمنة ووضع حد لهذه المهزلة الانسانية الظالمة والبعيدة كل البعد عن المسؤولية، في اهمال مقصود لملف هذه العوائل والتي تعاقبت جميع الحكومات منذ عام 2014 وحتى اليوم على المشاركة فيها دون وضع نهاية لها".
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