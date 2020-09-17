خطوة الكاظمي الأخيرة في توزيع المناصب يراها مراقبون مخالفة لمطالب الشارع العراقي الرافض للمحاصصة.. وانحيازه لكتل دون أخرى جاءت لتهيئة نفسة لولاية ثانية. احتواء لائحة الترشيحات على شخصيات حزبية ومسؤولين في الحكومات السابقة معروفين بانتمائهم للاحزاب، هو ما أثار غضب كثيرين، وعزز فكرة أن الأسماء المرشحة لشغل المناصب تقف وراءها جهات سياسية

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو رفض جماهيري وسياسي لتعيينات الكاظمي.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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