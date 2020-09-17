بالفيديو الحكومة تقدم موازنة 2020 الى البرلمان لاقرارها

خمسة عشر تريليون دينار عراقي هذا ماحصلت عليه الحكومة من الاقتراض الداخلي، واستوفتها بالكامل، فيما لم تتمكن من الحصول على خمسة مليارات دولار أمريكي من الاقتراض الخارجي ..بحسب اللجنة المالية البرلمانية التي كشفت بان عدم حصول العراق على مبلغ الاقتراض الخارجي أوقع الحكومة في أزمة.. لذلك قدمت الموازنة الاتحادية إلى البرلمان لإقرارها كي تقترض أكثر من الداخل والخارج..اعضاء بالمالية النيابية كشفوا بان الموازنة العامة بعد وصولها لمجلس النواب تمر بثلاث مراحل ..وهي قراءة أولى وقراءة ثانية ثم تصويت وحسب القانون القراءتين والتصويت ضمن فترة زمنية لا تقل عن أسبوعين بالتالي في كل الأحوال الموازنة ستتأخر لدى البرلمان على الأقل 14 يوما..

والمحت مصادر مطلعة الى ان أسباب عدم تمكن العراق من الحصول على الاقتراض الخارجي هو فرض شروط قاسية من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين والدول التي تعطي القروض..منوهين بأن الدول التي أعطت القروض والمنح للدولة من قبل لم يستطع العراق أن يحقق أغراضها أو أهدافها أو الغرض من الاقتراض.. لذا فان شروط الاقتراض الخارجي أما تنفيذ مباشر أو تخصيص الأموال لمشاريع معينة، على عكس ماتبتغيه الحكومة وهو تسديد الرواتب..

