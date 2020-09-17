خمسة عشر تريليون دينار عراقي هذا ماحصلت عليه الحكومة من الاقتراض الداخلي، واستوفتها بالكامل، فيما لم تتمكن من الحصول على خمسة مليارات دولار أمريكي من الاقتراض الخارجي ..بحسب اللجنة المالية البرلمانية التي كشفت بان عدم حصول العراق على مبلغ الاقتراض الخارجي أوقع الحكومة في أزمة.. لذلك قدمت الموازنة الاتحادية إلى البرلمان لإقرارها كي تقترض أكثر من الداخل والخارج..
اعضاء بالمالية النيابية كشفوا بان الموازنة العامة بعد وصولها لمجلس النواب تمر بثلاث مراحل ..وهي قراءة أولى وقراءة ثانية ثم تصويت وحسب القانون القراءتين والتصويت ضمن فترة زمنية لا تقل عن أسبوعين بالتالي في كل الأحوال الموازنة ستتأخر لدى البرلمان على الأقل 14 يوما..
والمحت مصادر مطلعة الى ان أسباب عدم تمكن العراق من الحصول على الاقتراض الخارجي هو فرض شروط قاسية من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين والدول التي تعطي القروض..منوهين بأن الدول التي أعطت القروض والمنح للدولة من قبل لم يستطع العراق أن يحقق أغراضها أو أهدافها أو الغرض من الاقتراض.. لذا فان شروط الاقتراض الخارجي أما تنفيذ مباشر أو تخصيص الأموال لمشاريع معينة، على عكس ماتبتغيه الحكومة وهو تسديد الرواتب..
وصادق رئيس الجمهورية برهم صالح على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام الفين وعشرين، بحسب بيان صادر عن مكتبه كشف بأن المصادقة تأتي للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورونا، ولتمويل رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والنفقات الحكومية الضرورية..
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو الحكومة تقدم موازنة 2020 الى البرلمان لاقرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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