الكاظمي يجري تغييرات في مناصب مدنية وعسكرية عليا

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ايلاف من لندن: اعلن في بغداد الاثنين عن تغييرات أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مناصب عليا ضمن خططه الاصلاحية شملت عدة قطاعات مالية وادارية وخدمية وامنية وعسكرية .. بينما تم الكشف عن تنفيذ قوات التحالف الدولي عملية انزال جوي بمنطقة الرطبة في محافظة الانبار الغربية.

وقال مصدر حكومي عراقي في تصريح اطلعت عليه "ايلاف" ان الكاظمي أجرى تغييرات كبيرة في عدد من المناصب العليا لتطوير الاداء الرسمي في القطاعات المهمة التي لها مساس بحياة المواطنين الامنية والخدمية والمعيشية والعسكرية.

واوضح المصدر ان قرارات الكاظمي شملت في القطاع المصرفي والمالي تعيين مصطفى غالب مخيف الكتاب (مدير الدائرة القانونية في البنك المركزي) محافظاً للبنك المركزي وسهى داود الياس النجار (مستشارة رئيس الوزراء) رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار وسالم جواد عبدالهادي الچلبي (رئيس المحكمة العراقية الخاصة المكلفة بالنظر في جرائم الحرب سابقا ) مديرا للمصرف العراقي للتجارة وحسن حلبوص حمزة (وزير العدل الاسق ) رئيساً لهيئة الاوراق المالية. وفي القطاع الخدمي تم تعيين المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي (مهندس معماري) امينا للعاصمة بغداد.

اما في القطاع الامني فقد جرى تعيين خالد العبيدي (وزير الدفاع السابق) وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي وفالح يونس حسن العيساوي (نائب رئيس مجلس محافظة الانبار سابقا) وكيلاً لجهاز الامن الوطني. كما تم تعيين الشيخ سامي المسعودي (نائب رئيس الهيئة ) رئيساً لهيئة الحج والعمرة وعلاء جواد حميد (وكيل رئيس هيئة النزاهة سابقا) رئيساً لهيئة النزاهة المختصة بملاحقة الفساد.

ومن جهتها، اعتبرت وسائل اعلامية أن هذه التغييرات الجديدة مثلت مختلف المكونات العراقية حيث أن منصب أمانة بغداد ذهب الى تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم والبنك المركزي لتحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر وهيئة الحج لكتلة الفتح بزعامة هادي العامري وهيئة الأوراق المالية للفضيلة الاسلامية بقيادة الشيخ محمد اليعقوبي ووكالة جهاز المخابرات الى سنة الموصل وكالة الأمن الوطن الى سنة الأنبار وهيئة النزاهة لدولة القانون بزعامة نوري المالكي.

وكان الكاظمي قد اعلن في يونيو الماضي عن قرب اتخاذ مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة قائلا "سنتخذ في القريب العاجل مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة".

انزال جوي لقوات التحالف الدولي في محافظة الانبار

اعلنت خلية الإعلام الأمني للقوات العراقية المشتركة الاثنين عن تنفيذ قوات التحالف الدولي انزالا جويا في محافظة الانبار الغربية استهدف قتل شخص واعتقال آخر من عناصر تنظيم داعش الارهابي.

وقالت الخلية في بيان صحافي تابعته "ايلاف" إن "طيران التحالف الدولي نفذ مع الوحدة التكتيكية الاولى مِن جهاز مكافحة الارهاب إنزالاً في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار الغربية وذلك بأمر من قيادة العمليات المشتركة .

وأشارت الى أن العملية أسفرت عن قتل قيادي هو الممول الرئيسي لمعسكرات تنظيم داعش في الرطبة كما القت القبض على شقيقه وهو قيادي مهم في التنظيم .. مؤكدة ان القوة عادت الى قواعدها من دون حادث .

وعلى الصعيد الامني نفسه فقد أكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تواصل العمليات الاستباقية لحماية الحدود المشتركة مع سوريا.

وقال اللواء رسول في تصريح صحافي أن " الحدود المشتركة مع سوريا بمسافة 605 كم ممسوكة بقطعات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي وقوات الحدود العراقية التي اجرت الكثير من التحصينات والتحكيمات على طول الحدود والمتمثلة بالخنادق والسواتر الترابية والاسيجة المحاطة بالاسلاك الشائكة والنفاخية ونصب ابراج مراقبة وتوزيع كاميرات حرارية اضافة الى توزيع القطعات الممسوكة بقوة وتوزيع الاسلحة الساندة .

وأشار إلى ان العمل مستمر لتنفيذ عمليات نوعية واستباقية خاصة في المناطق الحدودية القريبة من مناطق شمال شرق سوريا حيث تواجد العناصر الارهابية. واشار الى ان الكاظمي قد وجه بالتركيز على حماية الحدود مع سوريا وتحكيمها وتحصينها بشكل كبير إضافة إلى الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية مبنية على المعلومة الاستخباراتية والجهد الاستخباراتي.