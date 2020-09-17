الكاظمي يجتمع بقيادات أمنية وعسكرية في مقر العمليات المشتركة

عقد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، اجتماعاً بقيادات أمنية وعسكرية في مقر العمليات المشتركة، بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي ووزير الدفاع جمعة عناد.

وجاء في بيان مقتضب للمكتب الإعلامي الكاظمي تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يزور قيادة العمليات المشتركة ويعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية بحضور وزيري الدفاع والداخلية".



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