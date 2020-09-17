كلاكيت ثاني مرة.. قيثارة الوطن تلاعب الأهلي في رحلة البحث عن الذات

2020-09-17 | 11:26
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وخسر الشرطة في اللقاء الماضي قبل ثلاثة أيام امام الأهلي بنتيجة 1-0، ليتجمد رصيده عند النقطة الواحدة في المركز الثاني مناصفة مع استقلال طهران الإيراني.
وضمن الأهلي التأهل الى الدور المقبل بعدما جمع 6 نقاط.
وقرر الاتحاد الاسيوي اعتبار فريق الوحدة الإماراتي، منسحباً وشطب نتائجه في المجموعة بعدما اعتذر عن المشاركة في المسابقة بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوفه.
وستقام مباراة اليوم على ملعب خليفة بقطر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.
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