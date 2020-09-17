تظاهرة في كربلاء تطالب بإدخال الزائرين الأجانب لإحياء الزيارة الأربعينية

تظاهر العشرات من أصحاب الفنادق في محافظة كربلاء، اليوم الخميس، أمام دائرة السياحة، وطالبوا بإدخال الزائرين العرب والأجانب لإحياء الزيارة الأربعينية. وقال مراسل الخليج 365 في كربلاء، إن العشرات من أصحاب الفنادق السياحية، نظموا صباح اليوم، تظاهرة أمام دائرة السياحة في المحافظة. وأضاف أن المتظاهرين طالبوا بإدخال الزائرين العرب والأجانب لإحياء الزيارة الأربعينية لتنشيط السياحة الدينية".

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