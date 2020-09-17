توفي صباح اليوم الخميس، الشاعر ومقدم البرامج عادل محسن، عن عمر ناهز 60 عاماً، بعد صراع مع المرض. وقال مراسل الخليج 365، إن الشاعر العراقي عادل محسن فارق الحياة بعد صراع مع طويل مع المرض. ويعد الراحل من أبرز شعراء الأغنية والقصيدة في العراق، اذ كتب عشرات القصائد الغنائية التي غناها فنانون عراقيون وعرب، كما عمل مقدم برامج في قنوات فضائية عراقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموت يُغيّب الشاعر العراقي عادل محسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.