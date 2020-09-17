القبض على 'إرهابي' بعملية 'نوعية' في كركوك

وقال رسول في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب يواصلون عملياتهم النوعية للقبض على عناصر عصابات داعـش الإرهابية".

وأضاف رسول: "حيث تمكنوا من القاء القبض على عُنصر إرهابي فجر اليوم الخميس في مُحافظة كركوك، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".