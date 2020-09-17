القبض على 'إرهابي' بعملية 'نوعية' في كركوك

أعلن يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، عن القاء القبض على عنصر بتنظيم "داعش" في محافظة كركوك.
وقال رسول في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب يواصلون عملياتهم النوعية للقبض على عناصر عصابات داعـش الإرهابية".
وأضاف رسول: "حيث تمكنوا من القاء القبض على عُنصر إرهابي فجر اليوم الخميس في مُحافظة كركوك، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".
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