إحباط عملية سطو مسلح على صيرفة في صلاح الدين

وقال بيان للوكالة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد ورود إبلاع من احد أصحاب الصيرفات في قضاء العلم بقيام عصابة بالسطو المسلح على صيرفته وسرقة مبلغ مالي، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين".وأضاف البيان أنه "بعد تدقيق المعلومات وتكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على العصابة المكونة من ثلاثة متهمين وبالجرم المشهود وبحوزتهم المبلغ المسروق ومقداره خمسة آلاف و200 دولار أمريكي ومليونين و75 الف دينار عراقي".

وتابع البيان: "حيث تم إيداع المتهمين التوقيف وفق أحكام المادة 440 وتسليم المبلغ المادي لصاحبه".