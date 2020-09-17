لجنة لأوبك+ تجتمع اليوم في ظل تراجع أسعار النفط

ومن المتوقع أن تبقي اللجنة التي تضم منتجين رئيسيين من بينهم السعودية وروسيا من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على هدف تخفيضات الإنتاج الراهنة البالغ 7.7 مليون برميل يوميا أو نحو 8% من الطلب العالمي.كما من المرجح أن يضغطوا على البلدان المتقاعسة في تطبيق التخفيضات مثل العراق ونيجيريا والإمارات لخفض المزيد من الإنتاج لتعويض لتخفيف الإنتاج الزائد.

وقالت مصادر في أوبك+ إن اجتماع اللجنة المعروفة بلجنة المراقبة الوزارية المشتركة من المتوقع أن يبدأ الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

وتخفض أوبك+ الإنتاج منذ كانون الثاني 2017 للمساعدة على دعم الأسعار وخفض مخزونات النفط العالمية. وزادت تخفيضات الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا بين أيار تموز بعد تعثر الطلب بفعل جائحة كورونا.



وطالبت المجموعة العراق وآخرين بضخ نفط أقل من حصصها في أيلول لتعويض إنتاج زائد بين أيار تموز.