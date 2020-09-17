القبض على 22 متهماً في بغداد خلال 24 ساعة

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الخميس، إلقاء القبض على 22 متهماً وفق قضايا جنائية مختلفة في العاصمة بغداد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف البيان "حيث تمكن مكتب مكافحة إجرام المدائن من إلقاء القبض على متهم قام بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية وفق المادة 604 ق.ع، وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بجريمة خطف ضمن مكاتب مكافحة إجرام بغداد الجديدة، والزهور، والبياع وفق المادة 421 ق.ع، كما القى مكتب مكافحة إجرام المنصور إلقاء القبض على متهم قام بجريمة اغتصاب طفلة وفق المادة 397 ق.ع".
وتابع "كما تم إلقاء القبض على ثمانية متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ضمن مكاتب مكافحة إجرام الشعب، وحسينية المعامل، والحبيبة، والقدس، والنهروان، ومكتب سرقة سيارات الرصافة، والكاظمية، والمحمودية وفق المادتين 446، و444، ق.ع، وإلقاء القبض على تسعة متهمين لقيامهم بسرقات مختلفة، وتزوير، ومطلوبين ضمن مكاتب مكافحة إجرام الاعظمية، وباب الشيخ، والكرادة، والكرامة، والغزالية، وحي العامل، والدورة، والتاجي، ومكتب سرقة سيارات الكرخ، وفق المواد 446، و342، و442، و289، و292 ق.ع".
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