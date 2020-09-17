بالفيديو هل خسر الكاظمي دعم شركائه؟

سائرون وصفت قائمة التغييرات على انها تراجع عن المشروع الاصلاحي، بينما اكد تحالف الفتح على لسان زعيمه هادي العامري ان لا علم له بتلك التغييرات معربا عن رفضه بالقول : " انها عودة للمحاصصة "..دولة القانون هو الاخر انظم لقافلة المستنكرين واكد ببيانه : ان الخيارات ابتعدت عن المهنية والتحري وعن الكفاءات والخبرات الوطنيةوسط صمت كردي جاء الموقف السني متناغم مع نظيره الشيعي، حيث وصف ما جرى على انه : " محاصصة بقناع جديد " تاركا الكرة بملعب الكاظمي ان نجح أخذ البلاد والعباد الى بر امان يضمن كرامة الانسان، وان فشل فالمسؤولية يتحملها وحده وان كثر المؤيدون.من جهته رد الكاظمي على الانتقادات الموجهة للتغييرات التي أعلن عنها واكد انها كانت ضرورية ومنسجمة مع السياقات الإدارية والقانونية، نافياً أن تكون خاضعة للمحاصصة الحزبية.وتسائل : ان كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟

على الارض.. وقفات ومسيرات في ساحة التحرير تحمل لافتات وبوسترات رافضة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واخرى منددة بنهج المحصاصة السياسية وتوزيع المناصب على الاحزاب السياسية حيث اعلن متظاهرون في ساحة التحرير رفضهم لكل الاسماء التي تولت مناصبها قبل يومين من الآن.

مأزق سياسي يجعل الكاظمي بمواجهة صعبة فالشعب امامه والخصوم خلفه وكلاهما ناقمان، يضاف لهما عامل الزمن، اذ يبدو ان ايلول يلم امتعته على عجالة، تاركا لتشرين كلمته مع ازمات تشعل فتيل الغضب لدى الشارع الذي لم يلتمس التغيير المنشود بعد عام من الاحتجاج ومئات الشهداء.