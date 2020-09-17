كاتانيتش يطالب بتأمين مباراتين في تشرين الثاني المقبل

ويأتي مطلب كاتانيتش من أجل الاستعداد للتصفيات الآسيوية التي من المؤمل أن تنطلق مطلع العام المقبل 2021.

وكان من المفترض أن يخوض المنتخب الوطني مباريات التصفيات خلال الشهر المقبل، لكن الآسيوي فضّل تأجيل المباريات بسبب جائحة كورونا.



وكان المنتخب الوطني قد ألغى مباراتين وديتين خلال شهر أيلول الحالي أمام عمان وسوريا بعدما تقرر تأجيل التصفيات بشكل رسمي.