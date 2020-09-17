أمانة بغداد 'تُطوّر' شارعاً حيوياً 'اندثرت معالمه'

أعلنت أمانة بغداد، الخميس، المباشرة بتطوير شارع حيوي يقع شرقي العاصمة بعد أن "اندثرت معالمه". وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة المشاريع باشرت بأعمال تطوير وإكساء شارع ابن كثير الحيوي والمهم كونه يربط شارع القدس بشارع الزهور من جهة ومنطقة المضمار بمنطقة (UN) من جهة اخرى ضمن قاطع بلدية الغدير شرق العاصمة بغداد".



وأضافت أن "الاعمال تتضمن ارصفة وقالباً جانبياً وتعلية منهولات وانشاء مشبكات ومن ثم الاكساء وبعرض 10 أمتار وطول 1350 مترا سيما بعد اندثار معالمه الاصلية".

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