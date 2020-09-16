المالكي: نحرص على ان لا تكون لنا خصومة او عداوة في الداخل والخارج

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، حرصه على ان لا تكون هناك خصومة او عداوة في الداخل والخارج.

وقال المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نحن نعمل ونحرص على ان لا تكون لنا خصومة او عداوة مع اي جهة في الداخل والخارج".

وأضاف "لا خصومة او عداء الا مع الخارجين على القانون والنظام والفاسدين ومن يحاربون المبادئ الوطنية والاسلامية وخصومنا واعداؤنا في الخارج هم الذين يحاربون بلدنا وسيادته وامنه واستقراره ومصالحه الوطنية".