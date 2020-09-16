الحلبوسي يصل الى الكويت في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، الى الكويت في زيارة رسمية. وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب وصل، قبل قليل، الى الكويت"، مشيراً الى أن "الزيارة هي رسمية".

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