وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، الى الكويت في زيارة رسمية.
وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب وصل، قبل قليل، الى الكويت"، مشيراً الى أن "الزيارة هي رسمية".
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبوسي يصل الى الكويت في زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.