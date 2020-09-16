اندية من الدوري الممتاز تطالب التأجيل والتطبيعية ترفض على الفور

وحضر عدد من ممثلي اندية الدوري الممتاز الى مقر اتحاد الكرة وعقدوا اجتماعاً مع لجنة المسابقات من اجل اقناعها على تأجيل انطلاق الموسم.

الاندية طالبت تأجيل الانطلاق لمدة خمسة ايام، من اجل الاعداد بشكل افضل للمسابقة، لكن لجنة المسابقات رفضت اقتراحاتهم على الفور كون القرار قد تم اتخاذه بشكل رسمي ولا رجعة فيه.



يذكر ان المسابقات سبق وان حددت الـ25 من شهر تشرين الاول المقبل.